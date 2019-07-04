По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (42,489 млн и 31,232 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (40 и 42), Максимальный курс продажи доллара 25,93 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,80-25,81 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активных заявок по доллару на сумму более 73,721 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0000 – 1 00025,8500 – 2 22225,8300 – 5 00025,8200 – 30 00025,8200 – 20 00025,8200 – 111 00025,8200 – 45 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,8000 – 3 400

25,8000 – 8 350

25,8100 – 5 000

25,8200 – 10 000

25,8200 – 30 000

25,8300 – 99 000

25,8300 – 35 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,8595 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,7992 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.