Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (42,489 млн и 31,232 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (40 и 42), Максимальный курс продажи доллара 25,93 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,80-25,81 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активных заявок по доллару на сумму более 73,721 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,8000 – 3 400
25,8000 – 8 350
25,8100 – 5 000
25,8200 – 10 000
25,8200 – 30 000
25,8300 – 99 000
25,8300 – 35 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,8595 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,7992 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал указ о внедрении 4G по всей стране до конца годаВчера, 16:04 - 1812 8
Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможнеВчера, 15:34 - 2859 5
"Не все так плохо, как рисуется": Данилишин рассказал об уровне ВВП в УкраинеВчера, 21:03 - 1790 5
В правительстве разработали законопроект, который поможет завершить «проблемные» недостроиВчера, 15:01 - 1484 4
Toyota показала новый электромобиль на солнечных батареях (фото)11 ч. назад - 2578 2
Бельгию обязали платить по 5 тысяч евро в день из-за медленного интернета7 ч. назад - 5150
Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможнеВчера, 15:34 - 2859 5
Toyota показала новый электромобиль на солнечных батареях (фото)11 ч. назад - 2578 2
Межбанк: проявилась "жадность" регулятораВчера, 18:23 - 2474
Зеленский подписал указ о внедрении 4G по всей стране до конца годаВчера, 16:04 - 1812 8
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Около часа назад - 29
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Вчера, 16:15 - 497
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4139
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2297 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 884