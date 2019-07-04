Microsoft опровергла слухи о планах по переносу производства из Китая

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На прошлой неделе издание Nikkei сообщило, что несколько крупных технологических компаний, включая HP, Dell и Microsoft, рассматривают возможность переноса части своего производства из Китая, опасаясь дальнейшего повышения импортных пошлин и затрат на оплату труда в Китае вследствие возможной эскалации американо-китайской торговой войны.
Касательно Microsoft говорилось о переносе в Таиланд и Индонезию производства консолей Xbox и мобильных компьютеров Surface, а прекращения производства в Китае. Но теперь появился официальный комментарий, полностью опровергающий эти данные.
В разговоре с журналистами Tom’s Hardware представитель Microsoft заявил, что «на данный момент у компании нет таких планов». То есть, существующие производственные мощности должны остаться в Китае. Увы, другие производители пока не комментировали эти слухи, за исключением HP. Представители последней согласились, что высокие тарифы негативно сказываются на потребителях, что, впрочем, и так очевидно.
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