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НБУ сообщил об изменениях в украинском платежном рынке (инфографика)

НБУ сообщил об изменениях в украинском платежном рынке (инфографика)

НБУ обновляет системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Регулятор намерен гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.

О чем речь – о старте процесса имплементации норм европейской директивы PSD2 (по Open Banking) в национальное законодательство.

Что это даст – усилит конкуренцию на финансовом рынке и будет способствовать инновационному развитию отечественного платежного рынка.

Национальный банк планирует

  • ввести ряд новых платежных услуг (финансовых и нефинансовых).
  • трансформировать субъектов перевода средств и изменить роли платежных систем, в частности отменить необходимость создания или членства в платежной системе для предоставления платежных услуг (услуг по переводу денежных средств).
  • категоризировать поставщиков платежных услуг – в частности, платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения и тому подобное.
  • ввести открытый банкинг (безопасный онлайн-доступ к средствам и данным на клиентских счетах для отдельных категорий поставщиков, предоставляющих услуги инициирования платежа и предоставления консолидированной информации по счетам);
  • создать новые правила лицензирования и регистрации небанковских учреждений, которые будут предоставлять платежные услуги, а также надзора за ними. Так, речь идет об отмене необходимости предварительного получения статуса финансового учреждения перед обращением в Национальный банк для получения лицензии: статус финансового учреждения будет предоставляться одновременно с выдачей лицензии.
  • создать новое регулирование в сегменте электронных денег по субъектности их эмитентов и обеспечению операций по их обращению, а также предоставление права небанковским финансовым учреждениям на эмиссию и эквайринг платежных карт, выпуск электронных денег, открытие карточных счетов (для целей платежей и расчетов);
  • ввести платежные счета вместе с процедурой страхования средств пользователей платежных услуг на таких счетах, а также ужесточение требований к защите платежных услуг, в частности установление требований по усиленной клиентской аутентификации и безопасному удаленному взаимодействию;
  • повысить защиту прав пользователей платежных услуг через установление четких требований к поставщикам относительно их обязанностей, введение лимитов ответственности по неавторизованным операциям и прочее;
  • определить роль НБУ как регулятора рынка платежных услуг, наделенного правом контролировать предоставление платежных услуг, организовывать работу с обращениями пользователей услуг, а также правом осуществлять регулирование уровня ставки межбанковской комиссии по карточным платежным операциям и т.п.).
По материалам Finance.UA
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