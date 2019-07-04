НБУ сообщил об изменениях в украинском платежном рынке (инфографика)

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НБУ обновляет системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Регулятор намерен гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.
О чем речь – о старте процесса имплементации норм европейской директивы PSD2 (по Open Banking) в национальное законодательство.
Что это даст – усилит конкуренцию на финансовом рынке и будет способствовать инновационному развитию отечественного платежного рынка.
Национальный банк планирует
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