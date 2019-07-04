Эксперт объяснил, чем грозит введение страховой медицины

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Без анализа состояния украинских учреждений здравоохранения и значительного вложения средств в их деятельность внедрение страховой медицины, которое декларируют политические партии в своих программах накануне выборов в Верховную Раду, может быть опасно.
Об этом заявил координатор экспертной группы Украинского медицинского экспертного сообщества (УМЭС) Анатолий Анчишкин.
“Большинство политических партий в своих предвыборных программах инициируют внедрение в Украине обязательного медицинского страхования, а это может быть опасно. В частности, если перед этим не будет проведена экспертиза и не будут вкладываться инвестиции в учреждения здравоохранения и медицинский персонал, то качество медицинской помощи не будет обеспечено. Также, если не будет справедливых тарифов, деятельность большинства учреждений здравоохранения будет под вопросом”, – подчеркнул Анчишкин.
Он выразил надежду, что политические партии, которые выберут в парламент, будут способны на конструктивный диалог.
Эксперт также заявил, что данная работа будет полезна прежде всего для организаторов здравоохранения.
“Наши методологические подходы работают, концепция УМЭС разработана на основе этих методологических подходов. Мы еще раз убедились, что человекоцентричность является тем компасом, который ведет нас сквозь неопределенность и сложность в области здравоохранения, является сложной системой во всех странах мира. Если не будет ориентации на человека, будут тщетны все прочие мероприятия”, – отметил Анчишкин.
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