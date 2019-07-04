Маск сообщил, будет ли обновлять дизайн Model S и Model X

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Маск сообщил автолюбителям, которые ожидают рестайлинга автомобилей Model S и Model X, что в ближайшее время изменений в обновлении дизайна не ожидается.
Об этом он написал в своем Twitter.
Три месяца назад был введен высокоэффективный задний привод в модели 3 и переднего в моделях S и X, отметил он.
Причиной этому, как предполагают эксперты, является желание Маска перейти на беспилотные авто.
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