0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Маск сообщил, будет ли обновлять дизайн Model S и Model X

Маск сообщил, будет ли обновлять дизайн Model S и Model X

Маск сообщил автолюбителям, которые ожидают рестайлинга автомобилей Model S и Model X, что в ближайшее время изменений в обновлении дизайна не ожидается.

Об этом он написал в своем Twitter.

Три месяца назад был введен высокоэффективный задний привод в модели 3 и переднего в моделях S и X, отметил он.

Причиной этому, как предполагают эксперты, является желание Маска перейти на беспилотные авто.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что Tesla готовит масштабное обновление для Model S и Model X.
  • Указывали, что следующее поколение Tesla Model S получит дополнительный, третий электромотор, позволит увеличить пробег популярного электрокара.
  • Компания Tesla теперь в своих сервисных центрах и через мобильные сервисы будет выполнять некоторые кузовные работы.
  • Благодаря этому владельцам электромобилей Tesla придется меньше тратить времени на ремонт.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.