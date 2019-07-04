Маск сообщил, будет ли обновлять дизайн Model S и Model X

Маск сообщил автолюбителям, которые ожидают рестайлинга автомобилей Model S и Model X, что в ближайшее время изменений в обновлении дизайна не ожидается.

Об этом он написал в своем Twitter.

Три месяца назад был введен высокоэффективный задний привод в модели 3 и переднего в моделях S и X, отметил он.

Причиной этому, как предполагают эксперты, является желание Маска перейти на беспилотные авто.

Справка Finance.ua

Ранее сообщалось, что Tesla готовит масштабное обновление для Model S и Model X.

Указывали, что следующее поколение Tesla Model S получит дополнительный, третий электромотор, позволит увеличить пробег популярного электрокара.

Компания Tesla теперь в своих сервисных центрах и через мобильные сервисы будет выполнять некоторые кузовные работы.