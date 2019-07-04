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ЕС заложил деньги в бюджете-2019 на случай "жесткого" Brexit

ЕС заложил деньги в бюджете-2019 на случай "жесткого" Brexit

Совет ЕС принял финансирование чрезвычайных мероприятий на случай выхода Великобритании из ЕС по сценарию no-deal – без соглашения, и предусмотрел такие расходы в бюджете 2019 года.

Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на сайте Европейского Совета.

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«Совет ЕС сегодня принял чрезвычайные меры по имплементации и финансированию бюджета ЕС 2019 года на случай no-deal Brexit. Цель таких мероприятий – уменьшить вред от сценария «без соглашения» для финансирования широкого спектра сфер, в частности таких как исследования и сельское хозяйство. Они позволят ЕС продолжать осуществлять платежи получателям в Великобритании по контрактам и решениям, которые были подписаны или приняты к дате выхода, по мере того, как Великобритания будет продолжать уплату своих взносов, согласованных с бюджетом 2019 года», – говорится в документе.

Отмечается, что Европарламент согласовал такие меры 17 апреля 2019 года.

«Сценарий no-deal не впечатляет базовый принцип, по которому 27 стран ЕС и Великобритания должны уважать финансовые обязательства, которые они сделали вместе. Мероприятия, которые были согласованы сегодня, помогут это обеспечить. Они пойдут на пользу лицам и учреждениям в Великобритании, помогут избежать возможных нарушений для других бенефициаров финансирования со стороны ЕС », – отметил по этому поводу Мика Линтила (Mika Lintilä), министр финансов Финляндии, председательствующей в Европейском Совете.

По согласованным чрезвычайными правилам, Великобритания должна письменно подтвердить, что она продолжит делать вклад в финансирование принятого бюджета ЕС в 2019 году. Стране также следует принять необходимые меры контроля и аудита по выполнению программ и действий Евросоюза, и сделать первый взнос в бюджет ЕС за период после выхода. Только при этих условиях будет сохранено продолжение финансирования из бюджета ЕС программ и учреждений в Великобритании.

По материалам УКРИНФОРМ
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