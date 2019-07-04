Еврокомиссия оштрафовала производителей Hello Kitty на €6,2 миллиона

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Еврокомиссия объявила о решении наложить санкции на японскую компанию Sanrio, которая обладает интеллектуальными правами на игрушки серии Hello Kitty и более 11 лет нарушала правила конкуренции на европейском рынке.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии.
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«Европейская Комиссия оштрафовала Sanrio на 6,2 миллиона евро за создание препятствий для трейдеров в продаже лицензированной продукции в других странах в пределах европейского экономического пространства… Учитывая то, что в ходе расследования Sanrio сотрудничала с Еврокомиссией за пределами собственных правовых обязательств, за проявление такой доброй воли сумма штрафа уменьшена на 40 процентов», – говорится в сообщении.
Как информирует Еврокомиссия, расследование против Sanrio началось в июне 2017 года. Нарушения рыночных правил касались, главным образом, контрактных ограничений, которые эта компания накладывала на трейдеров в реализации их продукции в других европейских странах. Это нарушает правила свободного рынка ЕС, при этом компания допускала такие нарушения в течение около 11 лет.
Ограничения касались игрушечного ряда серии Hello Kitty и связанных игровых персонажей “Mr. Men” и “Little Miss”, на которые Sanrio владеет правами интеллектуальной собственности.
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