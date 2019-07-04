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Украина получит 25 миллионов евро от Швейцарии

Украина получит 25 миллионов евро от Швейцарии

Директор Швейцарского бюро отметил высокие достижения Украины и планирует выделить ей на реформы 25 миллионов евро.

Об этом сообщил Хольгер Тауш во вторник, 9 июля.

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“Швейцария поддерживает Украину, народ Швейцарии поддерживает народ Украины, и это важно. И для этого мы выделяем из нашего государственного бюджета 25 миллионов евро, то есть достаточно весомую сумму. Швейцария поддерживает многие реформы, которые осуществляются в Украине”, – заявил он
В частности, Швейцария поддерживает реформу государственного управления, изменения в сфере оказания услуг и децентрализацию.

Тауш отметил высокий уровень в проведении реформ в Украине за последние четыре года.

“Хочу отметить, что создается впечатление, будто Украина движется значительно быстрее, чем Швейцария в этой сфере”, – сказал он.

Положительные сдвиги директор Швейцарского бюро отметил в техническом плане, а также в расширении количества электронных услуг и сервисов, которые стали доступны для граждан и представителей бизнеса. В то же время он обратил внимание на проблему, с которой до сих пор приходится сталкиваться, – это коррупция, которая затрудняет многие процессы.

По материалам УКРИНФОРМ
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