Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, подписал указ, призванный бороться с контрабандой и коррупцией на границе.

Об этом говорится на сайте главы государства.

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга прокомментировал указ О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров.

По его словам, суть указа сводится к решению тактических вещей.

“Во-первых, это решение проблемы так называемых “писем счастья”. Это означает, что силовые органы имели практику, когда присылали специальное письмо на таможню для того, чтобы создать препятствия для бизнеса. Это сотни случаев в месяц”, – сообщил он.

По словам Гончарука, внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя.

“Если практика будет продолжаться, мы примем действия для ее прекращения”, – заявил Гончарук.

Также президентский указ предусматривает синхронизацию базы данных украинской таможни с базами соседних стран.

Согласно документу, синхронизация должна состояться до конца года. У Зеленского считают, что это существенно решит проблему контрабанды.

Гончарук отметил, что Зеленский обсуждал эту проблему с европейскими партнерами в ходе саммита Украина-ЕС.

По его словам, на таможенных пунктах нужно установить оборудование и сканеры, чтобы просвечивать запломбированные контейнеры и грузовые автомобили. Также потребуется ИТ-система, позволяющая собирать статистику и управлять рисками в масштабах таможни.