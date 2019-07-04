Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможне

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, подписал указ, призванный бороться с контрабандой и коррупцией на границе.
Об этом говорится на сайте главы государства.
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга прокомментировал указ О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров.
По его словам, суть указа сводится к решению тактических вещей.
“Во-первых, это решение проблемы так называемых “писем счастья”. Это означает, что силовые органы имели практику, когда присылали специальное письмо на таможню для того, чтобы создать препятствия для бизнеса. Это сотни случаев в месяц”, – сообщил он.
По словам Гончарука, внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя.
“Если практика будет продолжаться, мы примем действия для ее прекращения”, – заявил Гончарук.
Также президентский указ предусматривает синхронизацию базы данных украинской таможни с базами соседних стран.
Согласно документу, синхронизация должна состояться до конца года. У Зеленского считают, что это существенно решит проблему контрабанды.
Гончарук отметил, что Зеленский обсуждал эту проблему с европейскими партнерами в ходе саммита Украина-ЕС.
По его словам, на таможенных пунктах нужно установить оборудование и сканеры, чтобы просвечивать запломбированные контейнеры и грузовые автомобили. Также потребуется ИТ-система, позволяющая собирать статистику и управлять рисками в масштабах таможни.
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