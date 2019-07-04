Great Wall Motor инвестирует $2 млрд в создание фабрики по производству батарей в Европе

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Китайская компания Great Wall Motor инвестирует более $2 млрд в создание гигантской фабрики по производству батарей в Европе.
Предприятие будет выпускать “дешевые” батареи нового поколения без кобальта.
По предварительным данным, работы по строительству завода должны начаться в 2020 году, а выпуск батарей – в 2022. При этом место его расположения не указывается.
Новый завод на первых этапах должен вырабатывать аккумуляторы совокупной мощностью в 20 гВт-ч. К 2025 году производственную мощность планируют повысить до 24 гВт-ч.
Стоит отметить, что для запуска производства батарей Great Wall создала целое подразделение под названием Svolt. Именно оно будет контролировать и работу, и продажи аккумуляторных батарей. Первым заказчиком батарей на заводах в Европе вероятно станет сама компания Great Wall.
Кроме европейского завода компания уже строит предприятие в китайском Чанчжоу. На его мощностях будут выпускаться батареи суммарной мощностью в 70 гВт-ч.
“Мы планируем иметь пять производственных баз по всему миру, в том числе в США, но на это потребуется время, – сказал глава Svolt Ян Хонгксин. – Глобальный план состоит в том, чтобы к 2025 году достичь 100 гВт-ч”.
Компания также заявила, что добилась “значительных успехов” в разработке литий-ионной батареи без кобальта – важная цель производителей батарей, стремящихся отказаться от дорогостоящего и все более дефицитного минерала.
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