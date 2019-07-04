Кандидатуру Ларгард одобрили на пост главы Европейского центрального банка

Совет по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов ЕС, официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

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“Ecofin только что утвердил официальную рекомендацию выдвинуть Кристин Лагард кандидатом на пост президента ЕЦБ”, – говорится в сообщении Совета ЕС в Twitter.

Теперь состоятся консультации о назначении Лагард между руководящим советом ЕЦБ и Европарламентом. Окончательное назначение Европейским Советом состоится в октябре.

Глава ЕЦБ назначается на 8 лет без права назначения на второй срок. Лагард недавно покинула должность директора-распорядителя Международного валютного фонда, которую она занимала с 2011 года.

Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.

Справка Finance.ua:

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