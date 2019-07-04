Кандидатуру Ларгард одобрили на пост главы Европейского центрального банка

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Совет по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов ЕС, официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка.
Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.
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“Ecofin только что утвердил официальную рекомендацию выдвинуть Кристин Лагард кандидатом на пост президента ЕЦБ”, – говорится в сообщении Совета ЕС в Twitter.
Теперь состоятся консультации о назначении Лагард между руководящим советом ЕЦБ и Европарламентом. Окончательное назначение Европейским Советом состоится в октябре.
Глава ЕЦБ назначается на 8 лет без права назначения на второй срок. Лагард недавно покинула должность директора-распорядителя Международного валютного фонда, которую она занимала с 2011 года.
Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.
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