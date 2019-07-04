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"Не все так плохо, как рисуется": Данилишин рассказал об уровне ВВП в Украине

"Не все так плохо, как рисуется": Данилишин рассказал об уровне ВВП в Украине

Следующее правительство обладает достаточным запасом прочности, чтобы не потерять те позиции, которые были сформированы прошлыми правительствами.

Об этом рассказал председатель совета НБУ Богдан Данилишин в эфире “5 канала”.

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“Сейчас часто спрашивают о том, что нам оставила предыдущая власть, и что в конце концов берет за собой новая власть. Я хочу сказать, что не все так плохо, как рисуется. Кстати, это подчеркнули и на саммите в Канаде. Сейчас мы видим, что уже 14 кварталов подряд растет уровень ВВП, даже за второй квартал 2019 года, по моим оценкам, мы будем иметь рост ВВП 3,7% ± 0,2% – это весьма значительный показатель, так как по итогам первого квартала мы имели 2,5% с учетом оценок Госкомстата. Мы имеем уменьшение и по индексу потребительских цен, у нас значительный рост по индексу строительной продукции – 26,3%”, – сказал Данилишин.

“То есть следующее правительство обладает достаточным запасом прочности, который он сможет использовать для того, чтобы развивать или хотя бы не потерять те позиции, которые были сформированы прошлыми правительствами”, – подчеркнул глава совета НБУ.

По материалам 5 канал
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