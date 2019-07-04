Названы самые пунктуальные украинские авиакомпании в июне (инфографика)

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Украинские авиакомпании в июне этого года года в своем большинстве были пунктуальны. Задержки были в пределах не более 15-минутных отклонений от расписания.
Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.
Лидер рейтинга пунктуальности украинских авиакомпаний в июне – “Atlasjet Украина” – 96% при 25 выполненных рейсах.
Второе место – Мотор Сич – 93,7% при 270 выполненных рейсах.
Третье место – Windrose с показателем в 88,6% при общем числе рейсов в 642.
Четвертое место – Международные авиалинии Украины с показателями 78% при общем числе рейсов 3148.
Пятое место – “Джоник” – она осуществила в июне 49 рейсов с показателем пунктуальности в 65,3%.
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