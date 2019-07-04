Google добавляет функцию остановки воспроизведения во всех вкладках Chrome

Разработчики Google добавляют новую функцию в браузер Chrome, которая позволит остановить воспроизведение медиа сразу на всех вкладках. Это упростит процесс управления видео и аудио на разных сайтах.

Для любителей открывать десятки вкладок в одном окне браузера существует проблема непредвиденного звука, который воспроизводится на одной или нескольких онлайн-страницах. Чтобы остановить звук, нужно вручную проверять каждую вкладку и останавливать запущенное аудио или видео.

Решение нашли разработчики браузера Google Chrome: как пишет PC Mag, компания добавит в панель инструментов Chrome кнопку, которая будет останавливать/воспроизводить все запущенные медиа на вкладках.

Эта функция должна упростить процесс контролирования аудио и видео, поскольку кнопка всегда будет на видном месте, и пользователям больше не нужно искать источник звука на одной из вкладок.

Кнопка GMC (Global Media Controls) появится справа от адресной строки. Пока разработчики только тестируют новую функцию, но вскоре она должна появиться на десктопных версиях браузера для операционных систем Windows, Mac, Linux и, возможно, Сhrome OS.