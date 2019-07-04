Стало известно, сколько местные бюджеты получили налога на недвижимость с начала года

В местные бюджеты по состоянию на 1 июля 2019 поступило 355,9 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“По оперативным данным местных бюджетов (по состоянию на 01.07.2019) поступило 355,9 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с физических лиц. Это на 124,5 млн грн больше показателя 2018 года (231,4 млн грн )”, – говорится в сообщении.

Сформировано более 1,3 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 1,2 млн физических лиц – владельцев такой недвижимости.

К оплате определено налога на общую сумму около1 289,6 млн грн, что на 326,2 млн грн больше, чем в 2018 году (963,4 млн грн).

Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Налог на недвижимость плательщики платят за 2018 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период.

Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов. При этом льготные размеры имущества, на которые не применяется ставка налога, составляют: для квартиры/квартир независимо от их количества – 60 кв. метров, для жилого дома/домов независимо от их количества – 120 кв. метров. Для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) – 180 кв. метров.