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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,867 млн и 35,119 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 34), Максимальный курс продажи доллара 25,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,70-25,71 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активных заявок по доллару на сумму более 66,986 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,6700 – 3 400
25,6800 – 90 000
25,6900 – 120 000
25,7000 – 120 000
25,7000 – 30 000
25,7000 – 22 222
25,7000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7607 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,6628 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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