По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,867 млн и 35,119 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 34), Максимальный курс продажи доллара 25,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,70-25,71 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активных заявок по доллару на сумму более 66,986 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,6600 – 27 88825,8000 – 2 22225,7500 – 1 00025,7300 – 30 00025,7200 – 40 00025,7000 – 5 00025,6700 – 40 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,6700 – 3 400

25,6800 – 90 000

25,6900 – 120 000

25,7000 – 120 000

25,7000 – 30 000

25,7000 – 22 222

25,7000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7607 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,6628 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.