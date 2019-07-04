Открыто уголовное производство против Укрзализныци: разворовано более 7 млн грн

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Во время внутреннего аудита, проведенного на Укрзализныце, обнаружили хищения и присвоения средств бывшим руководителем центра управления промышленностью на 7 млн гривен. Материалы проверки передали в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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«Проверкой установлено, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость более чем на 7 млн гривен», – сообщили в компании.
Кроме этого, в Укрзализныце обнаружили, что на предприятие поставили оборудование плохого качества на общую сумму 16 млн гривен. В частности, согласно документам, оборудование должно было быть украинского производства, а по факту были поставлены более дешевые китайские аналоги.
«Материалы проверки были переданы в Государственное бюро расследований, где открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой)», – добавили в Укрзализныце.
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