Бельгию обязали платить по 5 тысяч евро в день из-за медленного интернета

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Европейский суд обязал Бельгию выплачивать штраф в размере 5 тысяч евро в день до тех пор, пока в стране не обеспечат скоростной доступ к интернету, который отвечает требованиям Европейской директивы.
Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на решение Европейского суда.
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В частности, суд обязал Бельгию наладить скоростное интернет-соединение в Брюссельском столичном регионе. До тех пор, пока это не произойдет, Бельгия будет вынуждена платить штраф в размере 5 тысяч евро. При этом отмечается, что сначала размер штрафа должен быть в 11 раз больше, однако в ходе судебных разбирательств его решили снизить.
Штраф наложили за нарушение Бельгией Директивы ЕС по содействию и стимулированию развития высокоскоростных сетей электронной связи. Эту директиву ЕС приняли еще в 2014 году. В частности, в ней содержатся минимальные требования по скорости интернета. Их государства-члены ЕС должны были выполнить до 2016 года.
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