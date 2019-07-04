Крупный бизнес с начала года получил более 60 млрд грн возмещения НДС

Почти 63 млрд грн возмещения НДС получил крупный бизнес с начала года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Так, за первое полугодие 2019 года плательщикам Офиса возмещено НДС в размере 662,9 млрд грн, что на 17,4 млрд грн или на 38% больше, чем за аналогичный период 2018 года (за 6 мес. 2018 года возмещено 45,5 млрд грн).

Доля крупного бизнеса в возмещении НДС по Украине в целом составляет 75,1% от общей суммы возмещения (в 2018 году такая доля составляла в среднем 70%).

География возмещения налога плательщикам Офиса за 6 месяцев 2019 года выглядит следующим образом: Киев – 23,7 млрд грн, Запорожье – 14,7 млрд грн, Днепр – 12 млрд грн, Харьков – 4,7 млрд грн, Одесса – 4,3 млрд грн, Львов – 3,5 млрд грн.

Плательщики Офиса получают возмещение только в сроки, определенные Налоговым кодексом Украины (в пределах двух месяцев).