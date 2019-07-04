Toyota показала новый электромобиль на солнечных батареях (фото)

Японский автопроизводитель Toyota объявил, что начинает тестировать новые высокоэффективные солнечные элементы на электромобилях, которые смогут увеличить дальность хода на 56 км в день.

Об этом пишет издание Elektrek.

Toyota на протяжении многих лет пытается включить бортовые солнечные панели в свою стратегию электромобилей. Вначале это была панель на 50 Вт, которая использовалась для питания вентиляторов и других устройств, а в 2016 году на Prius снова установили солнечные элементы, но на этот раз мощностью 180 Вт, которые добавили всего 6 км хода.

Теперь же автопроизводитель установил на прототип Prius солнечные элементы, которые могут генерировать 860 Вт электроэнергии и увеличивать дальность хода до 56 км в день. Данная система сможет заряжать основной аккумулятор прямо во время движения автомобиля.