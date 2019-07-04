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Toyota показала новый электромобиль на солнечных батареях (фото)

Toyota показала новый электромобиль на солнечных батареях (фото)

Японский автопроизводитель Toyota объявил, что начинает тестировать новые высокоэффективные солнечные элементы на электромобилях, которые смогут увеличить дальность хода на 56 км в день.

Об этом пишет издание Elektrek.

Toyota на протяжении многих лет пытается включить бортовые солнечные панели в свою стратегию электромобилей. Вначале это была панель на 50 Вт, которая использовалась для питания вентиляторов и других устройств, а в 2016 году на Prius снова установили солнечные элементы, но на этот раз мощностью 180 Вт, которые добавили всего 6 км хода.

Теперь же автопроизводитель установил на прототип Prius солнечные элементы, которые могут генерировать 860 Вт электроэнергии и увеличивать дальность хода до 56 км в день. Данная система сможет заряжать основной аккумулятор прямо во время движения автомобиля.

По материалам УБР
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