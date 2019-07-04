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Китай разрабатывает 15-летний план развития автотранспорта на новых источниках энергии

Китай разрабатывает 15-летний план развития автотранспорта на новых источниках энергии

Китай работает над новым планом развития отрасли транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) на 2021-2035 годы.

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

По его словам, план будет поддерживать несколько технологий и позволит улучшать использование рыночного механизма для стимулирования инноваций, а также оптимизировать индустриальную планировку и развивать инфраструктуру.

В ближайшем будущем будет опубликована политика двойного интегрирования на 2021-2023 годы для выявления общественного мнения по вопросу. Схема двойного интегрирования, разработанная для поддержки отрасли NEV, предусматривает поощрения или наказания для производителей положительными или отрицательными баллами за расход топлива их автомобилей. В результате производителям традиционных транспортных средств, возможно, придется покупать кредиты у производителей NEV или повышать эффективность использования топлива и развивать собственный бизнес NEV, чтобы избежать наказания.

В Китае наблюдается бум продаж NEV. Как сообщил Синь Гобинь, в январе-мае объем производства NEV в стране увеличился на 46% – до 480 тыс., продаж – на 41,5%, до 464 тыс. машин.

По данным министерства общественной безопасности, на конец июня в КНР насчитывалось 340 млн моторных транспортных средств, среди них – 3,44 млн авто на альтернативных источниках энергии.

По материалам Центр транспортных стратегий
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