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Полиция ведет следствие о хищении четверти миллиарда средств, отведенных на ремонт дороги в Киеве

Полиция ведет следствие о хищении четверти миллиарда средств, отведенных на ремонт дороги в Киеве

Полиция расследует растрату и присвоение средств при выполнении капитального ремонта дороги ул. Алма-Атинская в Киеве фирмой ООО «Київшляхбуд» по заказу КК «Киевавтодор» за 248,44 млн грн.

В августе 2017 коммунальная корпорация «Киевавтодор» заказала «Київшляхбуд» капитальный ремонт дорожной сети в Киеве по ул. Алма-Атинская от ул. Пражской до ул. Литинской за 248,44 млн грн. Срок выполнения договора – конец 2018 года.

В июне 2018 года на основании актов выполненных работ «Киевавтодор» перечислил подрядчику 51,82 млн грн. Тогда же стороны заключили дополнительное соглашение, которое предусматривало продление срока окончания работ в мае 2019 года и перечисление «Київшляхбуду» 146,30 млн грн. до конца 2018 года. Также предполагалось, что остаток в сумме 62,31 млн грн. фирма получит в следующем бюджетном периоде.

Следователи установили, что в 2018 году «Київшляхбуд» перечислил ООО «Интер буд» 3 млн грн. за предоставление услуг экскаватора-погрузчика JCB 3CX SUPER, JCB 4CX, а также услуг холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия фрезой «Wirtgen W2000». В то же время полиция выяснила, что в собственности «Интер буд» нет этой техники, поэтому правоохранители считают, что финансовые операции между «Київшляхбуд» и «Интер буд» носят фиктивный характер и могут использоваться для выведения избытка уплаченных бюджетных средств в наличность.

10 июня Днепровский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Днепровского управления полиции Киева о проведении строительно-технической экспертизы по ремонту ул. Алма-Атинская.

Справка Finance.ua:

  • ЧП «Київшляхбуд» было создано в 2009 году. Под названием ООО «Строительная фирма «Югавтодор». Владельцами компании были Алексей Барбул, а затем Александр Ращупкин. Первый ранее возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а второй с 2010 года является бессменным директором «Київшляхбуду».
  • Сейчас бенефициарами «Київшляхбуду» через компанию «Оттема» (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова.
По материалам Наші гроші
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