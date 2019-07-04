ЕС настаивает на принятии закона о незаконном обогащении

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Европейский
Союз настаивает на необходимости восстановления в Украине уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Об этом говорится в совместном коммюнике участников саммита Украина-ЕС, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.
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В частности, стороны договорились о важности ускорения усилий в борьбе с коррупцией, в том числе на протяжении текущего избирательного года.
“Мы приветствовали назначение судей Высшего антикоррупционного суда и прогресс в приближении начала его работы. Мы договорились о неотложной необходимости восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение и обеспечении необходимой независимости и эффективного функционирования всех антикоррупционных учреждений”, – говорится в совместном заявлении президента Евросовета Дональда Туска и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
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