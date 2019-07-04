В PayPal намеренно затягивают с выходом на украинский рынок - Смолий

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Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что руководство регионального офиса PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода компании на рынок Украины.
“Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше, и возглавляет его гражданин нашей соседней северной страны. Он, возможно, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, работающие на иностранные компании, не могли через PayPal получить средства в Украине”, – сказал Смолий.
В то же время он подчеркнул, что некоторый функционал PayPal все же доступен в Украине.
“Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица”, – отметил глава Нацбанка.
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