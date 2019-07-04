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В PayPal намеренно затягивают с выходом на украинский рынок - Смолий

В PayPal намеренно затягивают с выходом на украинский рынок - Смолий

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что руководство регионального офиса PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода компании на рынок Украины.

“Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше, и возглавляет его гражданин нашей соседней северной страны. Он, возможно, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, работающие на иностранные компании, не могли через PayPal получить средства в Украине”, – сказал Смолий.

В то же время он подчеркнул, что некоторый функционал PayPal все же доступен в Украине.

“Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица”, – отметил глава Нацбанка.

Справка Finance.ua:

  • PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском. Платежи могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.
  • PayPal используют более 230 млн человек в 190 странах.
По материалам УКРИНФОРМ
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