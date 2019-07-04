Ужесточенные требования к системно важным банкам не приведут к финансовым потрясениям в их деятельности - НБУ

Новые требования, которые Национальный банк Украины будет применять к перечню системно важных банков, не приведут к потрясениям в их деятельности.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Салогуб в интервью «Интерфакс-Украина».

Читайте также: НБУ определил системно важные банки

«Глобально ничего не изменится. Мы принимали это как раз исходя из того, чтобы не было «землетрясения» и банки были в состоянии спокойно выполнить требования», – сообщил Салогуб.

Отметим, что к системно важным банкам НБУ применяет повышенные требования. Так, до 2020 года к ним будут применять более жесткие требования по ликвидности капитала, а с 2021 для них заработает новый норматив – «буфер системной важности». Отмечается, что новые требования к системно важным банкам сделают эти банки более стрессоустойчивыми и минимизируют наступления кризисных ситуаций.