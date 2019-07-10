В каком районе Киева водители чаще всего пьют за рулем: штрафы (инфографика)

За полгода столичные патрульные составили 6083 протокола на водителей с признаками опьянения.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Чаще всего инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 часов ночи.

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения:

Впервые в течение года – 10 200 гривен штрафа и 1 год лишения права управления транспортными средствами (ч.1 ст. 130 КУоАП);

За повторное в течение года совершение данного правонарушения – 20 400 гривен штрафа и 3 года лишения права управления транспортными средствами;

За три и больше таких правонарушений в течение года – 40 800 гривен штрафа и 10 лет лишения права управления транспортными средствами.

Какие районы Киева “страдают” от этого больше всего: