В каком районе Киева водители чаще всего пьют за рулем: штрафы (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За полгода столичные патрульные составили 6083 протокола на водителей с признаками опьянения.
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.
Чаще всего инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 часов ночи.
Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения:
Какие районы Киева “страдают” от этого больше всего:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский предложил люстрировать главу НацбанкаВчера, 13:40 - 2546 7
Конгресс США одобрил санкции против РоссииВчера, 14:37 - 1101 6
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбиратьВчера, 14:03 - 8493 2
"Укрпочта" планирует в 2019 году заработать 63 млн гривенВчера, 16:31 - 147 2
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителям6 ч. назад - 17819 1
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителям6 ч. назад - 17819 1
Запуск военного спутника завершился крушением (видео)17 ч. назад - 7284
Volkswagen привез в Украину самый маленький кроссовер T-RocВчера, 22:01 - 5202
Атака нового вируса поразила 25 миллионов гаджетовВчера, 20:23 - 2991
Назван средний возраст ввозимых в Украину автомобилейВчера, 20:01 - 1715
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Вчера, 17:34 - 569
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Позавчера, 12:10 - 2838
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 533
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1227 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 5054