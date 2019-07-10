Когда производится аннулирование регистрации плательщика налога на добавленную стоимость

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Обо всех случаях аннулирования регистрации плательщика налога на добавленную стоимость сообщается на правительственном портале.
Аннулирование производится в случаях, если:
Что нужно сделать – подать электронное заявление лично через Электронный кабинет плательщика.
Срок предоставления услуги – решение принимается в течение 10 календарных дней с момента получения заявления.
Плательщик в течение 20 календарных дней со дня принятия решения имеет
Стоимость услуг – бесплатно.
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