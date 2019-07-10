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Когда производится аннулирование регистрации плательщика налога на добавленную стоимость

Когда производится аннулирование регистрации плательщика налога на добавленную стоимость

Обо всех случаях аннулирования регистрации плательщика налога на добавленную стоимость сообщается на правительственном портале.

Аннулирование производится в случаях, если:

  • лицо, зарегистрированное в качестве плательщика НДС в течение 12 месяцев, самостоятельно подало заявление об аннулировании, при условии, что сумма налогооблагаемых операций за эти месяцы была меньше 300 тыс. грн.;
  • принято решение о прекращении и утвержден ликвидационный баланс (передаточный акт, разделительный баланс);
  • плательщик единого налога переходит на ставки, которые не предусматривают уплаты НДС;
  • в течение 12 месяцев подряд не подается декларация по НДС, или в этой декларации отсутствуют операции по налоговому обязательству или налоговому кредиту;
  • судом признаны недействительными учредительные документы юрлица;
  • ликвидация юридического лица по банкротству;
  • прекращение плательщика НДС по судебному решению;
  • освобождение от уплаты НДС или аннулирование налоговой регистрации по судебному решению;
  • предприниматель умер, объявлен умершим, признан недееспособным или безвести отсутствующим, ограниченная дееспособность;
  • в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению или об отсутствии подтверждения сведений;
  • завершился срок действия Свидетельства.

Что нужно сделать – подать электронное заявление лично через Электронный кабинет плательщика.

Срок предоставления услуги – решение принимается в течение 10 календарных дней с момента получения заявления.

Плательщик в течение 20 календарных дней со дня принятия решения имеет

Стоимость услуг – бесплатно.

По материалам Finance.UA
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