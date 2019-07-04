Как украинцы оценивают появление купюры в 1000 гривен (опрос)

Уже с октября 2019 года в Украине должна появиться в наличном обращении банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.

В связи с этим весомым для кошельков украинцев событием мы решили узнать об отношении наших читателей к новой купюре.

Как продемонстрировали результаты опроса на Finance.ua, 43% респондентов относятся с опаской к появлению высокого номинала в 1 тыс. гривен. Видимо, побаиваются инфляции, поэтому и остановили свой выбор на ответе: “Как-то неспокойно. Главное нам не достичь уровня Зимбабве”.

А вот 28% опрошенных наоборот не видят проблемы в появлении такой купюры. Эта часть выбрала вариант: “Замечательно. Больше в кошельке будет помещаться”.

Ровно по 9% набрали варианты ответов: “Мне все равно. Я фанат/фанатка безнала”, и “Больше озадачен(-а) ситуацией с монетами”.

7% указали, что не сильно рады появлению купюры в 1000 гривен, поскольку и изображение Сковороды на 500 гривнах и так редко видят у себя в кошельках.

И только 4% просто нравится внешний вид купюры, а об остальном предпочитают не думать.



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