Как украинцы оценивают появление купюры в 1000 гривен (опрос)

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Уже с октября 2019 года в Украине должна появиться в наличном обращении банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.
В связи с этим весомым для кошельков украинцев событием мы решили узнать об отношении наших читателей к новой купюре.
Как продемонстрировали результаты опроса на Finance.ua, 43% респондентов относятся с опаской к появлению высокого номинала в 1 тыс. гривен. Видимо, побаиваются инфляции, поэтому и остановили свой выбор на ответе: “Как-то неспокойно. Главное нам не достичь уровня Зимбабве”.
А вот 28% опрошенных наоборот не видят проблемы в появлении такой купюры. Эта часть выбрала вариант: “Замечательно. Больше в кошельке будет помещаться”.
Ровно по 9% набрали варианты ответов: “Мне все равно. Я фанат/фанатка безнала”, и “Больше озадачен(-а) ситуацией с монетами”.
7% указали, что не сильно рады появлению купюры в 1000 гривен, поскольку и изображение Сковороды на 500 гривнах и так редко видят у себя в кошельках.
И только 4% просто нравится внешний вид купюры, а об остальном предпочитают не думать.
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