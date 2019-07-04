0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 195 0

Как украинцы оценивают появление купюры в 1000 гривен (опрос)

Как украинцы оценивают появление купюры в 1000 гривен (опрос)

Уже с октября 2019 года в Украине должна появиться в наличном обращении банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.

В связи с этим весомым для кошельков украинцев событием мы решили узнать об отношении наших читателей к новой купюре.

Как продемонстрировали результаты опроса на Finance.ua, 43% респондентов относятся с опаской к появлению высокого номинала в 1 тыс. гривен. Видимо, побаиваются инфляции, поэтому и остановили свой выбор на ответе: “Как-то неспокойно. Главное нам не достичь уровня Зимбабве”.

А вот 28% опрошенных наоборот не видят проблемы в появлении такой купюры. Эта часть выбрала вариант: “Замечательно. Больше в кошельке будет помещаться”.

Ровно по 9% набрали варианты ответов: “Мне все равно. Я фанат/фанатка безнала”, и “Больше озадачен(-а) ситуацией с монетами”.

7% указали, что не сильно рады появлению купюры в 1000 гривен, поскольку и изображение Сковороды на 500 гривнах и так редко видят у себя в кошельках.

И только 4% просто нравится внешний вид купюры, а об остальном предпочитают не думать.

Проголосовать 🗳️

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.