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📌 Как вы оцениваете появление купюры в 1000 гривен? (опрос)

С 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. Он выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки – геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет – голубой.

Но одно дело внешний вид, а как вы оцениваете появление купюры для своих расчетов?

По материалам Finance.UA
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