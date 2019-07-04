Слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка на юридическом уровне завершится осенью

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Перевод бизнеса Укрсоцбанка (УСБ) в Альфа-Банка фактически уже завершился: на балансе УСБ осталось порядка 6% клиентов от их числа по состоянию на начало 2017 года, юридическое слияние ожидается этой осенью.
Об этом сообщил генеральный менеджер совета банковской группы Альфа-Банка, председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек.
«Объединение фактически уже завершилось, так как мы все время фокусировались не на юридическом слиянии, а на переводе активного бизнеса Укрсоцбанка на платформу Альфа-Банка Украина», – рассказал Свитек и уточнил, что из этих 6% клиентов активных всего 11 тысяч.
Он напомнил, что за 2018 год из УСБ было переведено 80% клиентов и 90% остатков, а более сложный вопрос единой IT-системы был завершен несколько недель назад.
«На данный момент по Укрсоцбанку мы мигрировали на Альфу больше 8 миллионов счетов — и открытых, и закрытых, свернули почти 90% всех IT-систем и серверов, в том числе отключили от системы все мобильные приложения и интернет-банкинг. Мы также уже закрыли все отделения Укрсоцбанка и перевели практически всех его сотрудников в Альфа-Банк, осталась только инкассация и одно отделение Укрсоцбанка», — описал текущую ситуацию глава банковской группы.
«Для нас в этом процессе качество было важнее количества. Поэтому мы довольны результатом», — сказал Свитек, ведь миграция до 90% клиентов — это высокий показатель для объединения банков.
По его словам, самый крупный портфель, который остался на площадке УСБ — это портфель плохих кредитов, однако должникам банка не стоит надеяться на послабление после его присоединения к Альфа-Банку.
«Поэтому юридическое слияние де факто уже не отразится ни на клиентах, ни на кредиторах Укрсоцбанка», — подчеркнул Свитек.
Он сообщил, что вопрос юридического слияния еще остается открытым и будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета в ближайшие недели. Глава группы спрогнозировал, что юридически слияние произойдет этой осенью.
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