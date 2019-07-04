0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Укрпочта сообщила, сколько выплатила монетизированных субсидий

Укрпочта сообщила, сколько выплатила монетизированных субсидий

АО «Укрпочта» в марте, апреле и мае выплатила 4,8 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения.

В компании выплаты получили более 1 млн пенсионеров.

Средняя сумма выплаченных субсидий за март-май составила примерно 1500 грн.

Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9273 грн, в апреле – 11 062 грн, в мае – 9326 грн.

Самая большая сумма выплаченных средств:

  • В г. Киеве и Киевской области – более 504 млн грн для почти 117 тысяч пенсионеров,
  • В Харьковской – более 392,1 млн грн для более 85 тысяч пенсионеров,
  • В Львовской области – более 296,6 млн грн для более 66 тысяч пенсионеров.

Справка Finance.ua

  • Пенсионеры получают субсидии наличными через почтальонов в день получения пенсии и могут своевременно оплатить коммунальные услуги, используя субсидию.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.