Укрпочта сообщила, сколько выплатила монетизированных субсидий

АО «Укрпочта» в марте, апреле и мае выплатила 4,8 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения.

В компании выплаты получили более 1 млн пенсионеров.

Средняя сумма выплаченных субсидий за март-май составила примерно 1500 грн.

Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9273 грн, в апреле – 11 062 грн, в мае – 9326 грн.

Самая большая сумма выплаченных средств:

В г. Киеве и Киевской области – более 504 млн грн для почти 117 тысяч пенсионеров,

В Харьковской – более 392,1 млн грн для более 85 тысяч пенсионеров,

В Львовской области – более 296,6 млн грн для более 66 тысяч пенсионеров.

Справка Finance.ua