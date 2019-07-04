Укрпочта сообщила, сколько выплатила монетизированных субсидий

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АО «Укрпочта» в марте, апреле и мае выплатила 4,8 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения.
В компании выплаты получили более 1 млн пенсионеров.
Средняя сумма выплаченных субсидий за март-май составила примерно 1500 грн.
Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9273 грн, в апреле – 11 062 грн, в мае – 9326 грн.
Самая большая сумма выплаченных средств:
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