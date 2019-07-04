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Новые штрафы за мусор - законопроект

Новые штрафы за мусор - законопроект

В Верховную Раду внесли на рассмотрение новый законопроект, который ужесточит штрафы за мусор.

Такой законопроект (№10411 “Об управлении отходами”) внесен в парламент 2 июля 2019 года.

В пояснительной записке к документу авторы указывают, что сейчас 93% всего мусора в Украине отправляется на свалку. И лишь небольшая оставшаяся часть используется в качестве вторсырья. Поэтому в нашей стране хотят имплементировать европейские нормы и правила и увеличить долю переработки отходов.

Штрафы увеличатся:

  • За порчу, загрязнение или засорение сельхозземель штрафы предлагают увеличить с 50-100 НМДГ (необлагаемого минимума доходов граждан) до 250-500 НМДГ до 8,5 тыс. грн.
  • Нарушение требований по управлению отходами во время их сбора, перевозки и обработки – с 20-80 НМДГ до 100-400 НМДГ для частных лиц и с 50-100 до 250-500 НМДГ – для предпринимателей.
  • Неподачу отчетности об управлении отходами – с 3-5 НМДГ до 100-200 НМДГ.
  • Выбрасывание мусора из окон поездов – с 2-10 НМДГдо 100-150 НМДГ.
  • Аналогичное правонарушение на речных судах – с 0,5-1 НМДГ до 100-150 НМДГ (до 2550 грн.).
  • То же для автомобильного транспорта, маршруток, трамваев и троллейбусов – с 0,5-1 НМДГ до 100-150 НМДГ.

В законопроекте также отмечается, что владельцы отходов, деятельность которых приводит к образованию опасных отходов, или годовой объем образования отходов, которые не являются опасными, свыше 50 тонн, один раз в год подают декларацию об отходах.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере управления отходами:

Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере управления отходами, несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность.

По материалам Finance.UA
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