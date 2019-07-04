Новые штрафы за мусор - законопроект

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В Верховную Раду внесли на рассмотрение новый законопроект, который ужесточит штрафы за мусор.
Такой законопроект (№10411 “Об управлении отходами”) внесен в парламент 2 июля 2019 года.
В пояснительной записке к документу авторы указывают, что сейчас 93% всего мусора в Украине отправляется на свалку. И лишь небольшая оставшаяся часть используется в качестве вторсырья. Поэтому в нашей стране хотят имплементировать европейские нормы и правила и увеличить долю переработки отходов.
Штрафы увеличатся:
В законопроекте также отмечается, что владельцы отходов, деятельность которых приводит к образованию опасных отходов, или годовой объем образования отходов, которые не являются опасными, свыше 50 тонн, один раз в год подают декларацию об отходах.
Ответственность за нарушение законодательства в сфере управления отходами:
Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере управления отходами, несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность.
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