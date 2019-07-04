По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,027 млн и 31,844 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 29), Максимальный курс продажи доллара 25,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,78-25,79 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму более 60,871 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,9000 – 2 22225,7800 – 30 00025,7700 – 20 00025,7600 – 10 00025,7500 – 10 50025,7500 – 20 00025,7500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,7700 – 30 000

25,7800 – 20 000

25,7800 – 30 000

25,7800 – 21 000

25,7800 – 4 000

25,7800 – 120 000

25,7800 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7977 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,7274 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.