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УЗ планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов

УЗ планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов

АО “Укрзализныця” до конца 2019 года планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородного сектора в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом заявил глава правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

По его словам, УЗ уже имеет предварительные договоренности с местными властями Запорожской, Днепропетровской областей и Европейским инвестиционным банком.

Кравцов рассказал, что около 110 миллионов долларов будет направлено на покупку пригородных поездов для этих областей.

“Уровень доходности от пригородных поездов на сегодня является очень низким – 25-30% от операционных расходов на организацию перевозок.

Параллельно с этим, согласно Программе развития пассажирских перевозок в Украине, стратегией Минифраструктуры и европейскими директивами, партнерами Укрзализныци по развитию пригородных перевозок должны выступать органы местной власти. Только такая кооперация может стать толчком к обновлению пригородных поездов по всей Украине”, – отметил глава правления “Укрзализныци”.

Он добавил, что УЗ уже третий год реализует программу по ремонту электричек. В 2019 году запланировано полностью восстановить более 100 поездов.

По материалам Економічна Правда
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