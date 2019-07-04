В грузовых вагонах, которые Укрзализныця будет добавлять к пассажирским поездам, будут перевозить посылки

В Укрзализныце объяснили, для чего планируют добавлять в состав пассажирских поездов грузовые вагоны. Так, в компании хотят перевозить почтовые отправления.

Об этом сообщил операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин, передает пресс-служба компании.

В настоящее время Укрзализныця проводит переговоры с почтовыми операторами для того, чтобы наладить с ними сотрудничество.

«В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, так как их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт», – пояснил Еремин.

По его словам, грузовые вагоны не повлияют на скорость пассажирских поездов, в состав которых их будут добавлять.