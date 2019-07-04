0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

В Украину впервые доставили партию нефти из США

В Украину впервые доставили партию нефти из США

Впервые в истории Украины из США была доставлена партия нефти, которую принял порт в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Указано, что на причале №2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, и доставил из США 75 тысяч тонн нефти.

Известно, что партия нефти была закуплена ПАО “Укртатнафта” для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Как заявил начальник Одесского порта Игорь Ткачук, их предприятие имеет большой опыт работы с нефтепродуктами. Он рассказал, что в свое время через порт транзитом проходила в больших объемах нефть для Мозырского НПЗ в Беларуси.

“Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов”, — заявил Ткачук.

Также в администрации морпорта информировали, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.