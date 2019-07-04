В Украину впервые доставили партию нефти из США

Впервые в истории Украины из США была доставлена партия нефти, которую принял порт в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Указано, что на причале №2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, и доставил из США 75 тысяч тонн нефти.

Известно, что партия нефти была закуплена ПАО “Укртатнафта” для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Как заявил начальник Одесского порта Игорь Ткачук, их предприятие имеет большой опыт работы с нефтепродуктами. Он рассказал, что в свое время через порт транзитом проходила в больших объемах нефть для Мозырского НПЗ в Беларуси.

“Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов”, — заявил Ткачук.

Также в администрации морпорта информировали, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.