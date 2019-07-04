Hilton открылся в Вильнюсе

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Открытие первого в Литве отеля международной сети Hilton – Hilton Garden Inn состоялось в центре Вильнюса.
Стоимость гостиницы – 39 млн евро, она является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live Square.
В Hilton 164 номера. Также тренажерный зал, ресторан, конференц-центр.
В настоящее время в Вильнюсе строится еще один отель Hilton, стоимость проекта бренда Double Tree by Hilton – 30 млн евро.
Отели Hilton можно разделить на четыре категории:
Стимость номеров Hilton:
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