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Hilton открылся в Вильнюсе

Hilton открылся в Вильнюсе

Открытие первого в Литве отеля международной сети Hilton – Hilton Garden Inn состоялось в центре Вильнюса.

Стоимость гостиницы – 39 млн евро, она является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live Square.

В Hilton 164 номера. Также тренажерный зал, ресторан, конференц-центр.

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В настоящее время в Вильнюсе строится еще один отель Hilton, стоимость проекта бренда Double Tree by Hilton – 30 млн евро.

Справка Finance.ua

Отели Hilton можно разделить на четыре категории:

  • экономичный сектор — Hampton by Hilton;
  • средне-ценовой сектор — Hilton Garden Inn;
  • сектор высшего класса, где представлены DoubleTree by Hilton и Hilton Hotels and Resorts
  • сектор люкс, где представлены Waldorf Astoria Hotels & Resorts и Conrad Hotels & Resorts.

Стимость номеров Hilton:

  • Киев – от 258 евро.
По материалам Finance.UA
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