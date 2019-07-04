Hilton открылся в Вильнюсе

Открытие первого в Литве отеля международной сети Hilton – Hilton Garden Inn состоялось в центре Вильнюса.

Стоимость гостиницы – 39 млн евро, она является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live Square.

В Hilton 164 номера. Также тренажерный зал, ресторан, конференц-центр.

В настоящее время в Вильнюсе строится еще один отель Hilton, стоимость проекта бренда Double Tree by Hilton – 30 млн евро.

Справка Finance.ua

Отели Hilton можно разделить на четыре категории:

экономичный сектор — Hampton by Hilton;

средне-ценовой сектор — Hilton Garden Inn;

сектор высшего класса, где представлены DoubleTree by Hilton и Hilton Hotels and Resorts

сектор люкс, где представлены Waldorf Astoria Hotels & Resorts и Conrad Hotels & Resorts.

Стимость номеров Hilton: