Jaguar инвестирует более миллиарда долларов в производство электрокаров в Британии

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Британский концерн Jaguar Land Rover инвестирует 1 миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов) в производство электромобилей в Великобритании.
Об этом сообщает AFP.
“Это объявление является следующим этапом выполнения стратегии электрификации Jaguar Land Rover. Мы привержены тому, чтобы производить следующее поколение наших автомобилей с нулевым уровнем выхлопов в Великобритании”, – заявили в компании.
В течение лета завод Jaguar в Касл Бромвиче будет переоборудован в рамках подготовки к выпуску нового поколения электрических и гибридных моделей.
Батареи будут производиться на соседнем заводе Hams Hall, а электрические двигатели – на заводе JLR у города Вулверхэмптон.
Компания стремится предложить электрифицированные варианты для всех новых моделей Jaguar и Land Rover до 2020 года.
Отмечается, что власти Великобритании поставили цель перейти на производство с нулевым уровнем вредных выбросов до 2050 года. Как пишет Financial Times, это потребует полной электрификации транспортной сети.
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