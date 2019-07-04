BMW и Daimler вместе будут работать над автопилотом

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Немецкие автопроизводители BMW Group и Daimler AG заключили соглашение о сотрудничестве в разработке технологии для автоматического управления автомобилем.
Об этом говорится в пресс-релизе BMW Group.
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“BMW Group и Daimler AG начали сотрудничать над разработкой автоматического управления автомобилем. Представители компаний сегодня подписали договор о долговременном стратегическом сотрудничестве, которое будет сосредоточено на совместной разработке технологий нового поколения систем для помощи водителю в автоматическом управлении автомобилями на магистралях и автоматической системе парковки”, – говорится в сообщении.
В BMW добавили, что сейчас идут переговоры по расширению сотрудничества по разработке технологий автоматического управления автомобилями в населенных пунктах и центре городов.
Отмечается, что главная цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы в 2024 году обе компании могли имплементировать эти технологии в автомобили собственного производства.
В разработке будут участвовать более 1200 специалистов.
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