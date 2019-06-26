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Спрос на электромобили в Украине вырос на 58%

Спрос на электромобили в Украине вырос на 58%

В первом полугодии украинцы приобрели и зарегистрировали 3185 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 2964 легковых и 221 коммерческий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Однако львиную долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

Лидеры среди электромобилей:

  • Nissan Leaf. С января по июнь 1550 автомобилей этой модели получили украинские номера.
  • Tesla Model S, в зачете которой 253 регистрации.
  • BMW i3 с результатом 189 авто.
  • FIAT 500e выбрали 135 украинцев.
  • Renault Zoe – 134 шт.

В коммерческом сегменте лучший результат у RENAULT Kangoo Z.E. – 206 регистраций за полгода.

По материалам Укравтопром
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