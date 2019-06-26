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В первом полугодии украинцы приобрели и зарегистрировали 3185 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 2964 легковых и 221 коммерческий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Однако львиную долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.
Лидеры среди электромобилей:
В коммерческом сегменте лучший результат у RENAULT Kangoo Z.E. – 206 регистраций за полгода.
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