Самый практичный городской электромобиль

Компактный автомобиль Ora R1, созданный компанией Great Wall Motors, оказался наиболее доступным и практичным электромобилем. И серийная версия была показана совсем недавно.
Мало того, что Ora R1 представляет собой кросс-лифтбек, так он еще и является электромобилем. Мультяшная внешность скрывает под собой переднеприводную компоновку с полузависимой задней подвеской. Электрический мотор установлен на передней оси и имеет отдачу в 48 л.с. и 125 Нм. Максимально электрокар способен развивать 102 км/час, но разгон до первой «сотни» занимает 5,6 секунд.
Питание электродвигателю обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 30,7 или 33 кВт/ч. По паспорту он способен преодолевать 310 км или 351 км соответственно на одном заряде. Подзарядка занимает около 9,5-10 часов.
Стандартная комплектация включает в себя минимум кнопок и в оснащении есть лишь подушки безопасности, ABS, кондиционер и медиасистема. Присутствуют и электростеклоподъемники, которые расположены между креслами, а вот стекла задних дверей распахиваются, как в Citroen C1. В перспективе появится мобильное приложение для смартфона, при помощи которого можно будет управлять функциями автомобиля на расстоянии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в СШАВчера, 23:30 - 597 5
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 1569 3
В Украине продолжают дорожать социальные продукты: как изменились цены за годОколо часа назад - 107 1
Плюсы и минусы семи электромобилей, лучших в своем сегменте6 ч. назад - 4481 1
В каких зарубежных магазинах скупаются украинцыВчера, 09:32 - 14551 1
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)4 ч. назад - 8397
Плюсы и минусы семи электромобилей, лучших в своем сегменте6 ч. назад - 4481 1
В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихся7 ч. назад - 3948
Владельцев электромобилей с июля ждут нововведения3 ч. назад - 2480
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 1569 3
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 307
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3670
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3654
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22760 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5174 1