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Самый практичный городской электромобиль

Самый практичный городской электромобиль

Компактный автомобиль Ora R1, созданный компанией Great Wall Motors, оказался наиболее доступным и практичным электромобилем. И серийная версия была показана совсем недавно.

Мало того, что Ora R1 представляет собой кросс-лифтбек, так он еще и является электромобилем. Мультяшная внешность скрывает под собой переднеприводную компоновку с полузависимой задней подвеской. Электрический мотор установлен на передней оси и имеет отдачу в 48 л.с. и 125 Нм. Максимально электрокар способен развивать 102 км/час, но разгон до первой «сотни» занимает 5,6 секунд.

Питание электродвигателю обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 30,7 или 33 кВт/ч. По паспорту он способен преодолевать 310 км или 351 км соответственно на одном заряде. Подзарядка занимает около 9,5-10 часов.

Стандартная комплектация включает в себя минимум кнопок и в оснащении есть лишь подушки безопасности, ABS, кондиционер и медиасистема. Присутствуют и электростеклоподъемники, которые расположены между креслами, а вот стекла задних дверей распахиваются, как в Citroen C1. В перспективе появится мобильное приложение для смартфона, при помощи которого можно будет управлять функциями автомобиля на расстоянии.

По материалам autonews.ua
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