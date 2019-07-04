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Международные резервы Украины в июне выросли на 1,2 млрд долл. США

Международные резервы Украины в июне выросли на 1,2 млрд долл. США

По состоянию на 1 июля 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили20 638,9 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они выросли на 6,4% благодаря прежде всего размещению правительством еврооблигаций и покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Об этом говорится на сайте НБУ.
 
Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

  • операции правительства по управлению государственным долгом. Так, в июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили 1 612,4 млн долл. США. В частности, от размещения еврооблигаций получено 1,0 млрд евро, от ОВГЗ – 325,8 млн долл. США и 148,0 млн евро.

Часть этих поступлений была направлена ​​на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Общая сумма таких выплат составила 952,4 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 773,6 млн долл. США уплачено по ОВГЗ. Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда составляли 157,5 млн долл. США. Остальные средства направлены ​​на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

 * благоприятная ситуация на валютном рынке, сложивщаяся вследствие сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне.

Как отмечает регулятор, факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму 322,3 млн долл. США. В частности, 183,0 млн долл. США было куплено во время осуществления интервенций путем запроса лучшего курса и 139,3 млн долл. США – по единому курсу. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

  • в-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 254,6 млн долл. США (в эквиваленте).
По материалам Finance.UA
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