Фискалов обязали усилить борьбу с нелегальным рынком табака

Министерство финансов поручило Государственной фискальной службе проанализировать состояние рынка табачной продукции и активизировать борьбу с контрафактной продукцией.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

«Есть известные факты изготовления и продажи контрафактной продукции и продукции неизвестного происхождения. Поэтому Министерство финансов поручило ГФС проанализировать состояние рынка и актуализировать планы по борьбе с этими явлениями», — говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что доходы от акцизного налога с табачных изделий за первое полугодие составили 17,9 млрд грн благодаря повышению налоговых ставок. В то же время эта сумма на 8,9 млрд грн меньше запланированных поступлений в бюджет, так как было снижено производство табачных изделий.