Парцхаладзе рассказал, как будут бороться с заторами на дорогах

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Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало ряд комплексных решений и изменений в государственные строительные нормы для уменьшения заторов в городах и решения вопроса с нехваткой парковок.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
“Понятно, что пробки – явление неизбежное. Но есть множество идей и факторов, которые могут оптимизировать его. Прежде всего, надо больше внимания уделять общественному транспорту. Делать его более комфортным и удобным для людей”, – отметил министр.
Как напомнил Парцхаладзе, ранее в Минрегионе разработали ряд комплексных решений, которые города должны реализовать.
“Например, перехватывающие стоянки при въезде, наличие которых разгрузит центры крупных городов от чрезмерного количества машин и уменьшит заторы”, – напомнил он.
Кроме этого, в пешеходной доступности от них должны быть организованы транспортные узлы.
“Города, особенно крупные, должны разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это долгосрочная стратегия развития транспортной системы для ее оптимизации и качественной работы, отметил чиновник.
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