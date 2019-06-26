Парцхаладзе рассказал, как будут бороться с заторами на дорогах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало ряд комплексных решений и изменений в государственные строительные нормы для уменьшения заторов в городах и решения вопроса с нехваткой парковок.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

“Понятно, что пробки – явление неизбежное. Но есть множество идей и факторов, которые могут оптимизировать его. Прежде всего, надо больше внимания уделять общественному транспорту. Делать его более комфортным и удобным для людей”, – отметил министр.

Как напомнил Парцхаладзе, ранее в Минрегионе разработали ряд комплексных решений, которые города должны реализовать.

“Например, перехватывающие стоянки при въезде, наличие которых разгрузит центры крупных городов от чрезмерного количества машин и уменьшит заторы”, – напомнил он.

Кроме этого, в пешеходной доступности от них должны быть организованы транспортные узлы.

“Города, особенно крупные, должны разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это долгосрочная стратегия развития транспортной системы для ее оптимизации и качественной работы, отметил чиновник.

Справка Finance.ua