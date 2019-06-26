0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Парцхаладзе рассказал, как будут бороться с заторами на дорогах

Парцхаладзе рассказал, как будут бороться с заторами на дорогах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало ряд комплексных решений и изменений в государственные строительные нормы для уменьшения заторов в городах и решения вопроса с нехваткой парковок.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

“Понятно, что пробки – явление неизбежное. Но есть множество идей и факторов, которые могут оптимизировать его. Прежде всего, надо больше внимания уделять общественному транспорту. Делать его более комфортным и удобным для людей”, – отметил министр.

Как напомнил Парцхаладзе, ранее в Минрегионе разработали ряд комплексных решений, которые города должны реализовать.

“Например, перехватывающие стоянки при въезде, наличие которых разгрузит центры крупных городов от чрезмерного количества машин и уменьшит заторы”, – напомнил он.

Кроме этого, в пешеходной доступности от них должны быть организованы транспортные узлы.

“Города, особенно крупные, должны разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это долгосрочная стратегия развития транспортной системы для ее оптимизации и качественной работы, отметил чиновник.

Справка Finance.ua

  • Нормы содержатся в ГСН “Планировка и застройка территорий”, которые действуют с 1 сентября 2018 года, отметил замминистра.
По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.