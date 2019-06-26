В Украине топливо стало дешевле на гривну

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С 3 по 4 июля в Украине снизились цены на бензин и дизельное топливо на гривну.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
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Напомним, с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего для уменьшения доли “серого” рынка. По новым правилам, все субъекты, которые хранят и продают горючее, должны получить лицензию.
На АЗС Glusco цены снизились на 1 грн/л:
На станциях Shell в Киеве цена снизилась на 70 копеек за литр, до:
В сети SOCAR цены снизились на 50 копеек:
В сети Parallel цены на топливо также снизилось на 50 копеек, до:
На 50 копеек за литр подешевел бензин в сети UPG:
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