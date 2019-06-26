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В Украине топливо стало дешевле на гривну

В Украине топливо стало дешевле на гривну

С 3 по 4 июля в Украине снизились цены на бензин и дизельное топливо на гривну.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Напомним, с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего для уменьшения доли “серого” рынка. По новым правилам, все субъекты, которые хранят и продают горючее, должны получить лицензию.

На АЗС Glusco цены снизились на 1 грн/л:

  • А-92 – 28,35 грн,
  • А-95 – 29,35 грн,
  • ДТ – 28,35 грн.

На станциях Shell в Киеве цена снизилась на 70 копеек за литр, до:

  • А-92 – 29,49 грн,
  • А-95 – 30,79 грн,
  • ДТ – 29,79 грн.

В сети SOCAR цены снизились на 50 копеек:

  • А-92 – 30,49 грн,
  • А-95 – 31,49 грн,
  • ДТ – 30,49 грн

В сети Parallel цены на топливо также снизилось на 50 копеек, до:

  • А-92 – 29,89 грн,
  • А-95 –30,89 грн,
  • ДТ – 29,89 грн.

На 50 копеек за литр подешевел бензин в сети UPG:

  • А-92 – 27,2 грн,
  • А-95 – 28,2 грн.
По материалам Finance.UA
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