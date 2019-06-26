У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливо

Уже месяц на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте. За последние 2 месяца такое снижение составило 18% или почти 5 грн/литр. Однако такое падение не получило своего отражения в снижении розничной цены. Если раньше типичной розничной маржой было около 5 грн/литр, то сейчас такая маржа более 7,5 грн.

Об этом представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус написал в Facebook.

Герус отмечает, что чтобы украинцы доверяли процессам дерегуляции и либерализации, они должны чувствовать выигрыш от конкурентных рынков, в частности в виде снижения цен, если на это есть основания.

Ни в коем случае нет желания осуществлять ручное регулирование цен, построение высококонкурентных рынков является топ-приоритетом для Слуги Народа и Президента Зеленского. Но государство должно мониторить рынки, чтобы не происходило сбоев конкуренции (market failure).

Он просит участников рынка отреагировать на изменение ценовой конъюнктуры. Чтобы потребители уже в ближайшее время могли почувствовать преимущество конкурентного рынка в виде обоснованного снижения цен – а это 2,5 млн украинцев, которые пользуются дизельными автомобилями, а также бизнес-сегмент, который заправляет свои авто на АЗС.

Справка Finance.ua

Цены на горючее 2 июля:

Литр бензина категории А-95 – цены на горючее на заправках колеблются от 26,99 грн до 31,99 грн.

Литр дизельного топлива – в среднем в 27,99 грн. Цены на АЗС разнятся – от 24,99 грн до 30,99 грн.