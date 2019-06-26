0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

АМКУ порекомендовал мобильным операторам большой тройки изменить 4-недельные тарифы

АМКУ порекомендовал мобильным операторам большой тройки изменить 4-недельные тарифы

Антимонопольный комитет Украины предоставил трем операторам мобильной связи – “Киевстар”, lifecell и “Vodafone Украина” – рекомендации относительно прекращения действий по установлению расчетного периода пакета услуг в четыре недели.

Об этом сообщила государственный уполномоченный Комитета Мария Процишен на своей странице в Facebook.

“Сегодня после обсуждения Антимонопольным комитетом Украины были предоставлены всем трем операторам мобильной связи Киевстар, ПФ Украины и лайфселл рекомендации, в которых говорится о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 1 Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” в виде установления расчетного периода пакета услуг – 4 недели, что лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами, в частности в каждом тарифном плане/пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день, и воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем”, – написала Процишен.

О рассмотрении и способах выполнения рекомендаций, по ее словам, операторы сообщат Комитет в 30-дневный период, и в АМКУ будут “оценивать, надлежащим ли было их выполнение”.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:АМКУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.