АМКУ порекомендовал мобильным операторам большой тройки изменить 4-недельные тарифы

Антимонопольный комитет Украины предоставил трем операторам мобильной связи – “Киевстар”, lifecell и “Vodafone Украина” – рекомендации относительно прекращения действий по установлению расчетного периода пакета услуг в четыре недели.

Об этом сообщила государственный уполномоченный Комитета Мария Процишен на своей странице в Facebook.

“Сегодня после обсуждения Антимонопольным комитетом Украины были предоставлены всем трем операторам мобильной связи Киевстар, ПФ Украины и лайфселл рекомендации, в которых говорится о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 1 Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” в виде установления расчетного периода пакета услуг – 4 недели, что лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами, в частности в каждом тарифном плане/пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день, и воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем”, – написала Процишен.

О рассмотрении и способах выполнения рекомендаций, по ее словам, операторы сообщат Комитет в 30-дневный период, и в АМКУ будут “оценивать, надлежащим ли было их выполнение”.