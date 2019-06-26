АМКУ порекомендовал мобильным операторам большой тройки изменить 4-недельные тарифы

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Антимонопольный комитет Украины предоставил трем операторам мобильной связи – “Киевстар”, lifecell и “Vodafone Украина” – рекомендации относительно прекращения действий по установлению расчетного периода пакета услуг в четыре недели.
Об этом сообщила государственный уполномоченный Комитета Мария Процишен на своей странице в Facebook.
“Сегодня после обсуждения Антимонопольным комитетом Украины были предоставлены всем трем операторам мобильной связи Киевстар, ПФ Украины и лайфселл рекомендации, в которых говорится о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 1 Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” в виде установления расчетного периода пакета услуг – 4 недели, что лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами, в частности в каждом тарифном плане/пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день, и воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем”, – написала Процишен.
О рассмотрении и способах выполнения рекомендаций, по ее словам, операторы сообщат Комитет в 30-дневный период, и в АМКУ будут “оценивать, надлежащим ли было их выполнение”.
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