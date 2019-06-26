Индекс бензина: Дорого ли обходится топливо жителям Украины и за рубежом (инфографика)

В Украине на среднюю зарплату можно купить 258 литров бензина, в то время как в Грузии 434.

Об этом сообщает аналитический отдел Picodi.com.

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Согласно исследованию, в одних регионах, несмотря на отсутствие нефтедобычи, бензин для населения оказался более чем доступен; в других же, судя по размеру зарплат и цене за литр топлива, автомобиль всё ещё остается роскошью, а не средством передвижения.

Стоимость бензина в Украине и за рубежом:

В Украине при цене за литр $1,09 среднестатистическому населению доступно 258 литров. Подобная ситуация наблюдается в соседней Молдове.

Лучший результат здесь показывает Грузия. Средней месячной зарплаты здесь хватит на 434 литра.

В Таджикистане, несмотря на относительную дешевизну одного литра АИ-95 ($0,81), уровень средней зарплаты настолько невысок, что на эти деньги можно позволить себе купить лишь 130 литров.

В Армении и Азербайджане в долларовом эквиваленте цены на АИ-95 одинаковые (88 центов), что даёт возможность приобрести 335 и 354 литра бензина соответственно.

Из стран Восточной Европы в лидеры выбиваются Эстония и Литва. В странах Балтии на евро-зарплаты можно купить более 840 литров топлива.

В Польше и Чехии — более 700 литров.

В лидерах также Венесуэла, где средняя цена за литр составляет 0.000000002 доллара, а на среднюю зарплату в 29 долларов США в месяц можно купить более 14 миллиардов литров.