Индекс бензина: Дорого ли обходится топливо жителям Украины и за рубежом (инфографика)

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В Украине на среднюю зарплату можно купить 258 литров бензина, в то время как в Грузии 434.
Об этом сообщает аналитический отдел Picodi.com.
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Согласно исследованию, в одних регионах, несмотря на отсутствие нефтедобычи, бензин для населения оказался более чем доступен; в других же, судя по размеру зарплат и цене за литр топлива, автомобиль всё ещё остается роскошью, а не средством передвижения.
Стоимость бензина в Украине и за рубежом:
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