Второй за месяц MacBook Pro загорелся без видимой причины

Пару недель назад Apple объявила отзывную кампанию, под которую попали 15-дюймовые версии MacBook Pro, выпущенные в период с 2015 по 2017 год. Вряд ли все, но Apple не раскрывает этих деталей, предлагая отправиться на официальный сайт и проверить свой ноутбук по серийному номеру.

И если недавняя история с известным американским диджеем могла убедить не всех владельцев таких устройств проверить свой аппарат, новый случай должен подтолкнуть «неверующих» к правильным выводам.

Один из пользователей MacBook Pro поделился в Сети фотографиями своего устройства после возгорания аккумулятора. Интересно то, что происшествие произошло буквально за три дня до объявления отзывной кампании.