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Зарплата аграриев выросла на четверть с начала года

Зарплата аграриев выросла на четверть с начала года

С начала года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в расчете на одного штатного работника выросла на 22,5% по сравнению с прошлогодними показателями за этот период.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Средняя зарплата штатных работников составила:

  • В январе-мае 2019 – 7989 грн,
  • В январе-мае 2018 года – 6524 грн.

Также за 5 месяцев текущего года выросла средняя заработная плата в пищевой промышленности, составив 9348 грн, что на 20,9% больше, чем за соответствующий период 2018 года (7733 грн).

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в мае 2019 года составила 10239 грн.

По материалам Finance.UA
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