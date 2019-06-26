Зарплата аграриев выросла на четверть с начала года

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С начала года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в расчете на одного штатного работника выросла на 22,5% по сравнению с прошлогодними показателями за этот период.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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Средняя зарплата штатных работников составила:
Также за 5 месяцев текущего года выросла средняя заработная плата в пищевой промышленности, составив 9348 грн, что на 20,9% больше, чем за соответствующий период 2018 года (7733 грн).
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в мае 2019 года составила 10239 грн.
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